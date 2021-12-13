Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:55

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kuralar çekiliyor. Avrupa’da yoluna devam eden iki temsilcimizden olan Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi saat 16.00’da belli olacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Vitesse (Hollanda) / Tottenham (İngiltere)

Play-off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak.