Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün saat 16:00'da belli olacak.
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kuralar çekiliyor. Avrupa’da yoluna devam eden iki temsilcimizden olan Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi saat 16.00’da belli olacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:
Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Karabağ (Azerbaycan)
Vitesse (Hollanda) / Tottenham (İngiltere)
Play-off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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