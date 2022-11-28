Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! 'Trabzon'dan çekinmiyoruz ama...'
Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray NEF'i deplasmanda yendiği maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Koç, "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz, ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray NEF ile oynadığı ve 97-91 galip geldiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye bağlanan Ali Koç, Galatasaray NEF galibiyetini yorumlarken, "Güzel bir maç oldu. Galibiyeti kutlamak için girdim ama biz takım göremiyoruz. Devamlı yollardalar. Cuma günü Real Madrid maçı var. Çocuklara hocaya, teknik kadroya bu güzel başlangıç için teşekkür edemedik. Fenerbahçe'nin basketbola inancını tekrar tavan yaptırdıkları için. 10-15 sayı gerideyken takım geri gelebilir düşüncesi, inancı var. Bu takım bir şekilde sonuna kadar mücadele ediyor. Onun için teşekkür ettim. Sahada koydukları yürek için teşekkür ettim. Daha kazanılmış hiçbir şey yok. Daha yolun başındayız. İnşallah Scottie'yi (Wilbekin) kaybetmeyiz. Maçı kaybetmeyi onu kaybetmeye tercih ederim" dedi.
"TRABZON'DAN ÇEKİNMİYORUZ"
"Avrupa ve Türkiye'de lidersiniz" yorumu üzerine Koç, "Daha hiçbir şey rayına oturmadı. Şampiyonluklar gelince oturur. Daha çok yolumuz var. Son bir kaç haftada yaşananlar MHK ile kafamda bazı soru işaretleri var. Trabzon'dan çekinmiyoruz. Geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz. MHK yapısına baktığımızda kangrenleşen yapıda bazılarının da katkısı var. Riva'da da söylemiştim. Türkiye futbolunu yönetenler basından, algı operasyonlarından sosyal medya operasyonlarından etkilenmeli. Korkuyorum ki hafif etkilenme sinyalleri almaya başladım ama inşallah ben yanılırım. Dediğim gibi iyi niyetlerinden şüphem yok. Unutmayın MHK'ler federasyonlar, kulüp başkanları getirir götürür. Bu yapısal sorunu gidermek için pek çok yeni uygulamalar, sistemler, teknolojiler kullanılıyor. Bunların meyvelerini almamız zaman alacak. Kulüpler Birliği toplantısından çıkarken de söyledim, 'sabırlı olalım' diye. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. TFF ne kadar ağzıyla kuş tutarsa tutsun, hakem camiası bunu desteklemezse istediğimiz sonucu alamayabiliriz" ifadelerini kullandı.
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