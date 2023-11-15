Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup! 'Türk futboluna ciddi bir tehdit...'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:24

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:24

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir mektup yazdı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Koç, 10 Kasım 2023'te yazdığı mektupta futbolda yaşanan olaylarla ilgili yardım talebinde bulundu.

Ali Koç'un mektubu şu şekilde:

"Ülkemize de sirayet etmiş olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin, Türk futbolunu ve başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarını derinden etkilediğini gün geçtikçe artan bir endişe ile takip etmekteyiz. Bu olumsuz etkiler, futbolun temelini oluşturan saha içi rekabet ve adil mücadeleye zarar vermekle kalmayıp toplumun futbola olan güvenini de sarsmaktadır."

"HEPİMİZE ZARAR VERİYOR"

"Yasa dışı bahis, tüm dünyada olduğu gibi Türk futboluna da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit, sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda futbolun güvenilirliğini zedelemekte ve adil rekabetin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı Türk futbolunu daha cazip hale getirme çabalarımızı engellemekte ve tüm futbol ailesine zarar vermektedir."

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"



"Göreve geldiğiniz andan itibaren, Emniyet Teşkilatımızın yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetiniz ve kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yerel olarak veya yurt dışı üzerinden Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bu suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamının ve yoğunluğunun arttırılması ve hepimize büyük zararlar veren yasa dışı bahis çetelerinin üzerine gidilmeye devam edilmesi en büyük temennimizdir. Bu hususta Kulüpler Birliği olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ve sizlerle birlikte konunun takipçisi olduğumuzu hassasiyetlerinize arz ederiz. Saygılarımla..."