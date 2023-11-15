Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'ye 4 isimden müjde!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:33

Fenerbahçe’ye sakatlığı süren futbolcuların bazılarından iyi haber geldi.

Sarı-lacivertliler özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle ideal 11’inden uzaklaşmıştı. Serdar Aziz ve Djiku’nun ardından Becao’nun da sakatlanmasıyla Fenerbahçe zorlu fikstürde ideal stoper hattını bozmak zorunda kaldı.

Miha Zajc

3 MAÇTA 2 YENİLGİ

Stoperlerin yanı sıra Fred’in de sakatlığı, sarı-lacivertlileri olumsuz etkiledi. Bu bölgede görev yapan Zajc beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe, önemli eksiklerle çıktığı Trabzonspor, Ludogorets ile Adana Demirspor maçlarında 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

MİLLİ ARA İLAÇ OLDU

Milli ara, sarı-lacivertlilerde sakat isimlerin yoğun tedavi programına ilaç gibi geldi. Fred ve Djiku’nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ile King’in, bir aksilik yaşanmaması halinde milli ara sonrası Kadıköy’de oynanacak Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.