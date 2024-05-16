Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongresi) ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin başkan adayları kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde tüm spor kamuoyu, Fenerbahçe Kongresi'nin yapılacağı tarihe kitlendi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongresi) ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin başkan adayları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:50
Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongresi) ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin başkan adayları kimler?
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2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulüp tarafından yapılan duyuru sonrasında Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi (kongresi) ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin başkan adayları kimler?

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi. Fenerbahçe tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024'te saat 18.00’e dek yapılabilecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu. 23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.


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