Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında kendi evinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:52
Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Semih Vural ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu müsabaka beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmanın 25'inden galibiyetle ayrılarak 55 puan toplayan Fenerbahçe Beko, normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

İki takım bu sezon 2'si lig, 1'i Erkekler Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi.

Ligde iç sahada 96-85, deplasmanda ise 81-59 kazanan Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda da rakibi 81-68 mağlup etmeyi başardı.

2 galibiyet alan ekibini yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak.


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