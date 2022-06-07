Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Haziran 2022 Salı, 00:01

ING Basketbol Süper Ligi'nde final için geri sayım başladı. Son şampiyon Anadolu Efes finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE BEKO- ANADOLU EFES FİNAL SERİSİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü (bugün) yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor ya da TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

8. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.