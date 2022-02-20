Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek, finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Sporseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi gün?

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 09:34
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'in finalde rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak olan Bitci Erkekler Türkiye Kupası maçı, Tivibu Spor kanallarından canlı bir şekilde yayınlanacak. Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir biçimde izlenebilmektedir.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı, 20 Şubat Pazar günü yapılacak. Zorlu karşılaşma ise saat 17:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Bitci Erkekler Türkiye Kupası Final maçı, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.


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