Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Ergin Ataman'ın takımı Anadolu Efes'i konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Play-off yarı final serisinin ikinci maçı beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 108-66 mağlup etmişti. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselmeye hak kazanacak.
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