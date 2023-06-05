Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:23
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Ergin Ataman'ın takımı Anadolu Efes'i konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off yarı final serisinin ikinci maçı beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 108-66 mağlup etmişti. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselmeye hak kazanacak.


 


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