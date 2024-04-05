Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 33. hafta müsabakasında Türk derbisinde Anadolu Efes ile sahasında karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
FENERBAHÇE BEKO, PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Euroleague'de oynadığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.
Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.
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