Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:32
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 33. hafta müsabakasında Türk derbisinde Anadolu Efes ile sahasında karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE BEKO, PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Euroleague'de oynadığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle  normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.


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