Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:38
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 26. hafta müsabakasında  Anadolu Efes ile sahasında karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Fenerbahçe Beko'da Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lig lideri Anadolu Efes'te ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

LİGDE 154. MAÇ

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 154 karşılaşmada Anadolu Efes 92 galibiyet alırken, Fenerbahçe Beko ise 62 galibiyet aldı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 81-80 kazanmıştı.


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