Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

1.06.2026 09:24:00
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi ilk maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayımlanacak.

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

