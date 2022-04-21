Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in peşinde
Fenerbahçe Beko, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe Beko yeni sezonda Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katma temaslarını başlatmak adına THY Euroleague’de sezonun bitmesini bekliyor.
Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekip Anadolu Efes’le sözleşmesi bu yıl sonunda tamamlanacak olan Larkin’le anlaşarak Bobby Dixon’dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor.
Avrupa’nın en iyi 2-3 guardından biri olarak kabul edilen Larkin’i alarak yeni sezonda flaş bir adım atmak isteyen Fenerbahçe Beko'nun girişimlerini Anadolu Efes’in devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu bilgisi edinildi.
2018 yılından bu yana Türkiye’de forma giyen Shane Larkin 2020’den beri Türk statüsünde görev yapıyor.
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