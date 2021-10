Bülent Korkmaz: “Şampiyonluk adayı Fenerbahçe takımını yenmek zordu“

25 Ekim 2021 Pazartesi, 08:45

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, aldıkları Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili, “Kutluyorum takımımı, şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe takımını yenmek zordu biz de bunu becerdik, hayırlı olsun“ diye konuştu.

Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, galibiyetten ötürü oyuncularını kutlayarak, “İlk yarı bizim oyunumuz değildi bu iyi oynamadık. Her aldığımız topu Fenerbahçe’ye verdik. Bizim istediğimiz gibi değildi ilk yarı şanslı sayılabiliriz, net pozisyonları yoktu. İlk yarıdaki oyundan memnun değilim. İlk girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu. Onu aslında koruyabilirdik pozisyon hatasından gol yedik. Maç bitiminde gol olması var. Mağlupken de beraberken de geri kaçmadık. Golün son dakikada gelmesi avantaj oldu. Kutluyorum takımımı, şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe takımını yenmek zordu biz de bunu becerdik, hayırlı olsun. Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığımız oyunu oynayamadık. Orada oyunu 90 dakika oynadık, Fenerbahçe’ye karşı 45 dakika oynadık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ama sonunda her şeye baktığınız zaman herkes neticeye bakıyor. Sonuç almak önemliydi. İlk yarı ile ikinci yarı oynanan oyun arasında çok fark var“ şeklinde konuştu.

Oynadıkları futbola ve hedeflere değinen Korkmaz, “Kayserispor maçında da ilk 20 dakika istediğimiz oyunu oynamadık, sonra başladık. İyi oyunu 90 dakikaya uzatmak çok zor. Oyunun belli bölümlerinde topa hakim olması rakiplerin normal. Ama mecburiyetten Fatih’i oyuna aldık. Biz onu 6 numara olarak kullanıyorduk. Eksikler bittiğinde oyun olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Her teknik direktör bir maça çıkarken kazanmak için oynar. Kazanmak için oynar kaybedersiniz, berabere biter. Kimle oynarsanız oynayın kazanmak için oynarsınız. Çok mütevazı bir kulübümüz ve yönetim kurulumuz var. Oyun oynamaya çalışıyoruz. Avrupa hedefimiz yok. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Onlar hedef olmalı, uzak bir hedef olmamalı bizim gibi mütevazı kulüplerin“ dedi.