Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 4 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
ING Basketbol Süper Lig Play-off finalinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, ligde 2018'den sonra ilk, toplamda ise 10. şampiyonluğunu elde etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018'in ardından 2022'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.
DJORDJEVIC, İLK SEZONUNDA KUPAYI KAZANDI
Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Djordjevic, Fenerbahçe Beko'yu ligde 4 sezon sonra şampiyonluğa taşıdı.
Oyunculuk kariyerinde kulüp ve milli takımlar düzeyinde önemli şampiyonluklar yaşayan Djordjevic, başantrenör olarak ise 5. kupasını kazandı. Sırp çalıştırıcı, Virtus Bologna'da FIBA Şampiyonlar Ligi ile İtalya Ligi, Panathinaikos'da Yunanistan Kupası ve Bayern Münih'te Almanya Kupası şampiyonlukları elde etmişti.
OBRADOVIC'TEN SONRA İLK KUPA
Fenerbahçe, 2020'de görevinden ayrılan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından ilk kupasını kazandı.
Sarı-lacivertli takım, son olarak 2020'de Sırp çalıştırıcı yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Fenerbahçe, 2021'de ligde, 2022'de ise Türkiye Kupası'nda ikincilikle yetinmişti.
Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerde THY Avrupa Ligi (2017), lig (2014, 2016, 2017, 2018), Türkiye Kupası (2016, 2019, 2020) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası (2013, 2016, 2017) şampiyonlukları yaşamıştı.
SARI-LACİVERTLİ BASKETBOL TAKIMLARI, SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI
Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda ligi şampiyon tamamladı.
Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4. kez kupayı müzesine götürürken, erkek basketbol takımı ise ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.
ANADOLU EFES, İKİNCİ OLDU
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Anadolu Efes, ikincilikle yetindi.
Ligde 15 şampiyonluğu bulunan lacivert-beyazlılar, 13. kez sezonu ikinci tamamladı.
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