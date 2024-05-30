Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final ilk maçında kendi evinde Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Zorlu derbi saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:59
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu derbi beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Eşleşmede 3 galibiyete ulaşan ekip final bileti alacak.

Play-off yarı final serisinin programı şöyle:

1. Maçlar:

29 Mayıs Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

30 Mayıs Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

2. Maçlar:

31 Mayıs Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

1 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

3. Maçlar:

2 Haziran Pazar:

20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

4. Maçlar (Gerekirse):

4 Haziran Salı:

20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

5 Haziran Çarşamba:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

5. Maçlar (Gerekirse):

6 Haziran Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

7 Haziran Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet


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