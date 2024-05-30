Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final ilk maçında kendi evinde Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Zorlu derbi saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu derbi beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Eşleşmede 3 galibiyete ulaşan ekip final bileti alacak.
Play-off yarı final serisinin programı şöyle:
1. Maçlar:
29 Mayıs Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
30 Mayıs Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
2. Maçlar:
31 Mayıs Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
1 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
3. Maçlar:
2 Haziran Pazar:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
3 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)
4. Maçlar (Gerekirse):
4 Haziran Salı:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes
5 Haziran Çarşamba:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko
5. Maçlar (Gerekirse):
6 Haziran Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka
7 Haziran Cuma:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet
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