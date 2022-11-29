Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Bu yıl şampiyonluk bizim'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Adana'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şampiyonluk ile ilgili gelen soruya "Bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" diye yanıt verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerle bir araya geldiği programda, "Bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" dedi.
Yüreğir Belediyesi’nin "Gelecek Sizsiniz’’ konulu konferansının konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Programda çevredeki liselerden gelen öğrencilerle sohbet eden Acun Ilıcalı ve Ali Koç kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı. Ilıcalı, top olmadığı için futbol ve voleybol gibi sporları oynamayan bir okulun öğrencilerine 50 top bağışlayacağını söyledi.
"BU YIL BİZİM ŞAMPİYONLUĞUMUZ OLACAK"
Başkan Koç bir gencin, "Şampiyonluk ne zaman?" diye soru yöneltmesi üzerine, "Allah izin verirse inşallah bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" diye yanıt verdi.
Başkan Koç, bir öğrencinin Fenerbahçe’nin kadın kürek takımıyla ilgili sorusu üzerine Adana’nın kürek sporundaki başarısına değinerek, "Adana'dan transfer yaptık. Kadın kürekçilerimizin çoğu buradan geldi. Bana bu proje anlatıldığı zaman çok anlayamamıştım. Ama şu an çok heyecan duyuyorum. Adana'dan tam 5 sporcu transfer ettik” dedi.
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