Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.03.2026 22:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Karşıyaka 7 maçlık hasretine son verdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersin Spor'u 92-87 yendi.

İzmir ekibi, ligdeki 7 maçın ardından karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Mersin Spor ise ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Karşıyaka, ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Mersin Spor ise kendi evinde ONVO Büyükçekmece'yi konuk edecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Young 25, Samet Geyik 6, Gordic , Bishop 13, Moody 12, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 8, Alston 3, Mert Celep 14, Ege Özçelik

Mersin Spor: Cowan 9, Cruz 16, Ergi Tırpancı 6, White 12, Enoch 2, Olaseni 18, Kartal Özmızrak 7, March, Leon Apaydın 15, Chassang, Hakan Sayılı 2

1.⁠ ⁠Periyot: 21-34

Devre: 55-42

3.⁠ ⁠Periyot: 74-72

İlgili Konular: #Karşıyaka #Basketbol Süper Ligi #Mersinspor

Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride öne geçti.
Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kampta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 80 yaşındaki Rumen teknik direktör, ülkesinin basınına sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Arnavut oyuncu Ernest Muçi'nin milli takım kampından ayrılarak kente döneceği aktarıldı.