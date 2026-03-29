Karşıyaka 7 maçlık hasretine son verdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersin Spor'u 92-87 yendi.

İzmir ekibi, ligdeki 7 maçın ardından karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Mersin Spor ise ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Karşıyaka, ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Mersin Spor ise kendi evinde ONVO Büyükçekmece'yi konuk edecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Young 25, Samet Geyik 6, Gordic , Bishop 13, Moody 12, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 8, Alston 3, Mert Celep 14, Ege Özçelik

Mersin Spor: Cowan 9, Cruz 16, Ergi Tırpancı 6, White 12, Enoch 2, Olaseni 18, Kartal Özmızrak 7, March, Leon Apaydın 15, Chassang, Hakan Sayılı 2

1.⁠ ⁠Periyot: 21-34

Devre: 55-42

3.⁠ ⁠Periyot: 74-72