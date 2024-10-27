Fenerbahçe golcüleri ile güldü: Fenerbahçe 2-0 Bodrum FK

Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:09

Güncelleme: 27.10.2024 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, bu maçla birlikte bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 iç saha maçının 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Bodrum FK evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko.

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas.

Karşılaşmanın önemli anları | Fenerbahçe 2-0 Bodrum FK

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de Mert Hakan oyunda. Dzeko kenara geliyor.

86' Tadic'in sol kanattan açtığı orta arkaya açıldı. Becao'nun şutu dışarı gitti.

84' Fenerbahçe'de Dzeko ceza sahasında topla buluştu fakat kontrolü iyi değil.

82' Bodrum FK'da ceza sahasına gönderilen ortada dar açıdan akrobatik bir vuruş deneyen Taylan çerçeveyi bulamadı.

81' Bodrum FK sol kanattan geldi. Osayi araya girdi. Taç!

78' Bodrum FK'de Sülejmanov oyundan çıkarken Haqi giriyor.

70' Fenerbahçe'de Nesyri, İrfan Can, İsmail ve Maxi'nin yerine Cenk Tosun, Tadic, Szymanski ve Oğuz oyunda.

62' Maximin'in sağ kanattan açtığı ortayı Sousa kontrol etti.

61' Seferi'nin savunma arkasına attığı pas kaleci Livakovic'e gitti.

58' Bodrum FK'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Rodrigo Becao karşıladı.

56' Kaleci Sousa'nın attığı hatalı pasta topla buluşan Amrabat, Dzeko'ya verdi. Dzeko kaleciyle karşı karşıya güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55' GOL | Dzeko, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

51' Taulant Seferi'nin uzaklardan çektiği şut savunmadan döndü.

50' Maximin'in savunma arkasına attığı pas doğrudan Sousa'ya gitti.

46' Bodrum FK'de Samet Yalçın ile Ahmet Aslan oyundan çıkarken Taylan Antalyalı ve Fredy dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

39' Bodrum FK, kontrayla hızlıca atağa çıktı. Kostic son anda araya girdi.

38' Osayi çalımlarla ceza sahasına girdi. Dar açıdan çektiği şut kaleciden sekerek kornere gitti.

37' Fenerbahçe'de savunma arkasına atılan pas geçmedi.

36' Oyun sürüyor.

34' Tedavi sürüyor.

33' Osayi ve kaleci Diogo Sousa çarpıştı. Sağlık ekipleri oyunda!

30' Bodrum FK'de Samet Yalçın sarı kart gördü.

27' Maximin çalımlarla ceza sahasına girdi. İsmail'e verdi. İsmail'in şutu dışarı gitti.

25' Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sarı kart gördü.

24' İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği pas doğrudan kaleciye gitti.

23' Youssef En-Nesyri'ye atılan savunma arkası pası doğrudan auta gitti.

20' Fenerbahçe'de Becao'nun ceza sahasına gönderdiği orta doğrudan kaleciye gitti.

19' Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yapan İrfan Can kaleciye takıldı.

15' İrfan Can'ın ortasında kaleci Diogo Sousa topu sektirdi. Seken topu takip eden Youssef En-Nesyri kafayla golü buldu.

15' GOL | En-Nesyri Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

11' İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde Dzeko'ya verdiği pasta Fenerbahçe kaleci Sousa'ya takıldı!

10' Fenerbahçe sol kanattan bir korner daha kazandı.

10' Fenerbahçe sağ kanattan korner kullanacak.

9' Sol kanatta Kostic'in açtığı orta savunmadan sekerek kornere gitti.

7' Fenerbahçe'de bugün Tadic yedek kulübesinde görev bekliyor.

6' Bodrum FK'da ceza sahasının dışına atılan pas savunmadan sekerek Livakovic'e gitti.

5' Bodrum FK ceza sahasından kaleyi yokladı top savunmadan sekerek kaleciye kadar gitti.

4' Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Dzeko, En Nesyri'ye gönderdi fakat pasta isabet yok!

3' Bodrum FK'da savunma arkasına atılan pasta Puscas topla buluşamadı.

2' Bodrum FK'da George Puscas ceza sahasında topla buluştu fakat Alexander Djiku'ya yaptığı hareket faul!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.