Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye Passolig yasağı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:38

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:38

Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışı hakkında duyuru yaptı.

İstanbul ekibi, Fenerbahçe maçında Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışının yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini açıkladı.

BİLETLER İPTAL EDİLECEK

Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.