Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye Passolig yasağı
Ümraniyespor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İstanbul ekibi sadece Ümraniyespor logolu kartlara bilet satışı yapılacağını belirtti.
Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışı hakkında duyuru yaptı.
İstanbul ekibi, Fenerbahçe maçında Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışının yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini açıkladı.
BİLETLER İPTAL EDİLECEK
Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi