Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'a sürpriz talip
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de forma giyen Sloven futbolcu Miha Zajc ile ilgilendiği kaydedildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda iki yönlü bir orta saha oyuncusu arayan Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Hull City'li Ozan Tufan konusunda yol kat edemeyince rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Güneş'in istediği isimler arasında olan Miha Zajc için ezeli rakibinin kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
F.Bahçe bu sezon sekizi ilk 11 olmak üzere 17 resmi karşılaşmada şans bulabilen ancak düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Sloven futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
Miha Zajc
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Fenerbahçe Kulübü'nün de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zajc konusunda Beşiktaş'a ılımlı yaklaştığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.
SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kupadaki Çaykur Rizespor maçı sonrası sözleşme görüşmeleri yapılan oyuncularla ilgili şunları söylemişti:
"Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok. Taraftarımız rahat olsun. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Yakında açıklamaları yaparız. İddia edilen bazı senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş... Hiç böyle bir şey yaşanmadı."
GEÇEN YAZ DA GÜNDEMDEYDİ
Beşiktaş, Miha Zajc ismini geride kalan yaz transfer döneminde de gündemine almış ancak Valerien Ismael'in listesi doğrultusunda hareket edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!