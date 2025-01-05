Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Karşıyaka'yı 101-90 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 17 sayı, Nigel Hayes 13 sayı ve Devon Hall'da 13 sayı kaydetti.
RUSSELL'DAN 40 SAYI
Karşıyaka'da Daron Russell'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 25 puanla ligde zirveye yükselirken Karşıyaka 21 puanla 6. sırada bulunuyor.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi!
- Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray açıklaması!
- Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!
- PSG, Süper Kupa'ya son dakika golüyle ulaştı!
- Jose Mourinho'dan sert sözler!
- Dusan Tadic'ten taraftar açıklaması!
- Manchester United'dan Liverpool'a çelme!
- Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Beşiktaş evinde, Anadolu Efes'i devirdi!
- Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Hobi olarak başlamıştı: Şimdi dünyaya satış yapıyor
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı