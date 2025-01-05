Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Karşıyaka'yı 101-90 yendi.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 23:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90'lık skorla mağlup etti. 

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 17 sayı, Nigel Hayes 13 sayı ve Devon Hall'da 13 sayı kaydetti. 

RUSSELL'DAN 40 SAYI

Karşıyaka'da Daron Russell'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı. 

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 25 puanla ligde zirveye yükselirken Karşıyaka 21 puanla 6. sırada bulunuyor. 


Etiketler: #fenerbahçe beko #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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