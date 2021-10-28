Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son saniye basketiyle Olympiakos'a kaybetti

28 Ekim 2021 Perşembe, 22:54

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)

Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4

Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 19-14

Devre: 45-34

3. Periyot: 55-53