Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son saniye basketiyle Olympiakos'a kaybetti
Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin 7.haftasında deplasmanda son saniye basketiyle Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)
Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4
Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 19-14
Devre: 45-34
3. Periyot: 55-53
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