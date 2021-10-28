Vedat Muriqi'nin eşi sosyal medyadan Fenerbahçe paylaşımında bulundu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, sosyal medyadan Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile adının geçtiği bir haberi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 21:38
Vedat Muriqi'nin eşi sosyal medyadan Fenerbahçe paylaşımında bulundu
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Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken Vedat Muriqi'in ismi yine gündemde yer etmeye başlamıştı.

Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin destek vermesine rağmen takımdan ayrılmak istediği söylentiler arasındaydı.

Bahsi geçen söylentileri destekleyecek bir gelişme, akşam saatlerinde Vedat Muriqi'nin eşinden geldi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe-Vedat Muriqi haberlerinden birisinin televizyon görüntüsünü paylaştı.

 Edibe Muriqi'nin paylaşımı şu şekilde:



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