Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik: 10 hafta üst üste!

25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:56

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek üst üste 2 haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu yenilginin ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneldi.

Sarı Lacivertliler'de özellikle kadronun sürekli değişken olması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli değişmesi dikkat çeken noktalardan oldu.

Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve kadronun sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü.

Yeni sezon başlangıcında da kalesini gole kapatarak bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta oldu.

Biz de her hafta Fenerbahçe'nin değişen kadrolarını sizler için derledik. İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk 10 maçında çıkardığı kadrolar:

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe | Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Samatta.

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor | Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Samatta.

Altay 0-2 Fenerbahçe | Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Valencia.

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor | Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe | Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Max Meyer, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Pelkas, Berisha.

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor | Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia.

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe | Altay Bayındır, Filip Novak, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Diego Rossi, Valencia.