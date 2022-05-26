Fenerbahçe Beko için Dimitris Itoudis iddiası

26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:22

Amatör branşlarda başarılı bir dönem yaşayan Fenerbahçe yönetimi, basketbolda yoluna sağlam adımlarla devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takım, bu doğrultuda geçmişte Panathinaikos’ta tam 13 yıl Zeljko Obradoviç’in asistan koçluğunu yapan Dimitris Itoudis ile anlaştı.

Tarafların önümüzdeki günlerde konuyu netliğe kavuşturacağı ve resmi işlemleri tamamlayacağı ifade edildi.

Ntvspor'un haberine göre, bir aksilik yaşanmaması halinde Fenerbahçe Beko’nun Dimitris Itoudis’e emanet edilmesi kesinleşti.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1970 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dimitris Itoudis, 20 yaşında Zagreb 18 Yaş Altı Takımı ile başladığı koçluk kariyerinde daha sonra sırasıyla; KK Zagreb ve PAOK takımlarında asistan koçluk görevinde bulundu.

1996'da bir dönem PAOK'un baş antrenörü olan Itoudis ardından Panionios'ta yine yardımcı koç oldu. Philippos Thessaloniki ile MENT'i çalıştıran Dimitris Itoudis, daha sonra 1999-2012 arası Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradoviç'in asistanlığı görevini icra etti.

2013-2014 sezonunda temsilcimiz Banvit'e gelen Yunan koç, 2014'ten bugüne Avrupa devi CSKA Moskova'da görev yapıyor. Deneyimli koç, CSKA Moskova ile çok sayıda başarıya ve şampiyonluğa imza attı.