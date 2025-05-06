Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçında yönetime tepki!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 78-67 mağlup etti. Sarı-lacivertli taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, salondan 78-67 galibiyetle ayrıldı.
"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmada yönetime tepki gösterdi.
Mücadelede salon tam olarak dolmazken, maçta yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #Karşıyaka #Ali Koç
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’