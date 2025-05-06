Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçında yönetime tepki!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:57

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 78-67 galibiyetle ayrıldı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmada yönetime tepki gösterdi.

Mücadelede salon tam olarak dolmazken, maçta yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.