Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanaından naklen yayımlanacak.
Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle önemli bir çıkış yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'