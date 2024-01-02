Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:12
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanaından naklen yayımlanacak.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle önemli bir çıkış yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.


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