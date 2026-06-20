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Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun emeklilik kararı aldığını açıkladı!

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun emeklilik kararı aldığını açıkladı!

20.06.2026 22:52:00
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AA
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Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun emeklilik kararı aldığını açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız oyuncusu Nando de Colo'nun, emeklilik kararı aldığı duyuruldu.
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Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando de Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz" denildi.

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