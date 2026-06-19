Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza: 'Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağım'

Fenerbahçe, LaLiga'da küme düşen Mallorca'dan Vedat Muriqi'i transfer etti. Sarı lacivertliler tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar ise “Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız” açıklamasında bulundu.