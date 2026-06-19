Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza: 'Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağım'

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza: 'Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağım'

19.06.2026 17:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza: 'Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağım'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mallorca'dan transfer edilen Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, LaLiga'da küme düşen Mallorca'dan Vedat Muriqi'i transfer etti. Sarı lacivertliler tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun” şeklinde konuştu. 

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar ise “Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız” açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Vedat Muriqi #Mallorca

İlgili Haberler

Dirk Kuyt'ın kulübünden açıklama: 'Fenerbahçe ile görüşebileceğini söylemiştik ama...'
Dirk Kuyt'ın kulübünden açıklama: 'Fenerbahçe ile görüşebileceğini söylemiştik ama...' Fenerbahçe Kulübü, 47 yaşındaki Hollandalı Dirk Kuyt'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olacağını açıklamıştı. Dirk Kuyt'ın görev yaptığı FC Dordrecht'in yöneticisi Hans de Zeeuw, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Rota Hollanda: Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek transferi
Rota Hollanda: Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek transferi Fenerbahçe'nin, PSV'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior'u kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe duyurmuştu: Vedat Muriqi imza için İstanbul'da
Fenerbahçe duyurmuştu: Vedat Muriqi imza için İstanbul'da Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Vedat Muriqi sarı-lacivertli takıma imza atmak üzere İstanbul'a geldi.