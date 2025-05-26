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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!

26.05.2025 10:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!

THY Euroleague'i kazanan Fenerbahçe'nin şampiyonluk geliri belli oldu.

THY Euroleague finalinde Monaco'yu mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu.

80 MİLYON TL ÖDÜL

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyonluk kupasının yanı sıra 1.8 milyon Euro'luk ödülün de sahibi oldu. 

Bu başarıyla kulüp kasasına yaklaşık 80 milyon TL girdi. Monaco ise 1 milyon Euro kazandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Başkan Ali Koç, maçın bitimiyle ellerini havaya açıp "Şükürler olsun" derken, gözyaşı döken oğlu Kerim Rahmi'ye sarılıp uzun süre öyle kaldı. Başkan duygularını şöyle dile getirdi: "Ülkemize armağan olsun. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." 

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