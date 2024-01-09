Fenerbahçe Beko, Obradovic'in Partizan'ını devirdi!

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 91-76 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 22:38
Fenerbahçe Beko, Obradovic'in Partizan'ını devirdi!
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THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ile karşı karşıya geldi.

İkinci yarıda müthiş bir savunma performansı ortaya koyan Fenerbahçe, Tyler Dorsey’nin önderliğinde maçı 91-76 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 20. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında Bayern Münih’i ağırlayacak.

Ligdeki 20. maçında onuncu yenilgisini alan Partizan ise Maccabi Tel Aviv‘i konuk edecek

Fenerbahçe Beko’da Tyler Dorsey 24 sayı, 1 ribaund; Nate Sestina 14 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Marko Guduric 15 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Nigel Hayes-Davis 12 sayı, 6 ribaund; Nick Calathes 9 sayı, 4 ribaund, 7 asist ile oynadı.


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