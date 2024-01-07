Fenerbahçe Beko deplasmanda çok rahat!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı ONVO Büyükçekmece'yi 89-58 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:09
Fenerbahçe Beko deplasmanda çok rahat!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu ONVO Büyükçekmece'yi 89-58 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2

1. Periyot: 15-20

Devre: 26-48

3. Periyot: 45-72

Diskalifiye: 15.55 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)


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