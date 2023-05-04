Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Ataşehir'de ağırlayacak

Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 04.05.2023 - 16:47

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u evinde ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

SERIDE DURUM 2-1

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four 'a yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda aldığı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta bunu kullanamadı. Fenerbahçe, taraftarı önünde serinin üçüncü maçını son saniye basketiyle 72-71 kaybetti ve 2-1 geri düştü.

Johnathan Motley

Fenerbahçe, maçı kazanması durumunda seriyi 5. maça taşıyacak. Kaybetmesi durumunda ise Olympiakos turu geçen taraf olacak.

Gerekmesi durumunda serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

30. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, .15'ini de Olympiakos kazandı