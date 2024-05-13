Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta erteleme maçında kendi evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:23
Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor.

Šarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Özhan Çıvgın'ın ekibi Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 116-112 mağlup etmişti.

Onvo Büyükçekmece ise kendi evinde ağırladığı Petkim Spor'u 96-94 mağlup etmişti.


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