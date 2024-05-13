Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta erteleme maçında kendi evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor.
Šarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Özhan Çıvgın'ın ekibi Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 116-112 mağlup etmişti.
Onvo Büyükçekmece ise kendi evinde ağırladığı Petkim Spor'u 96-94 mağlup etmişti.
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