Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Heba olan 1 yıl daha'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:24

Güncelleme: 13.05.2024 - 08:24

Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: Fenerbahçe’de bir yıl daha heba oldu. 4 kupalı başlangıç hüsranla son buldu. Yanlışlar her zamanki gibi yine diz boyu yaşandı. Bu hataları saymakla bitiremeyiz. Teknik direktör İsmail Kartal her kulvarda iyi başladığı maratonu sonlandıramadı. Gönül isterdi ki bir kupa alınsın. Olmadı. Kupalar hep amatör branşlardan geldi. Futbolun yeri başka.

Başkan Ali Koç kararlarıyla gidişatı olumsuz etkiledi. Koç, kavgacı ve inatçı kimliğini bırakıp işine odaklansaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Diğer hatasını Jorge Jesus’u göndermekle yaptı. Jesus döneminde ikinci sınıf topçular alınmıştı. İsmail Hoca’da yıldızlar transfer edildi. Neye yaradı? Son zamanlarda yabancılarla Kartal arasında anlaşmazlıkların olduğunu öğrendim. Bazıları, sportif direktör Branco'ya İsmail Hoca’yı şikâyet etmişler. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Hele bir sezon sonlansın. Çünkü her şeyin yeri zamanı var. (Cumhuriyet)

"KUMANDAN DJIKU"

Engin Kehale: Topla az buluşmak, etkisiz bir takım hissiyatı verse de gerçek bunun tersiydi. 11’i isabetli 15 şut, Batshuayi ve Djiku’nun golleriyle iki gol ve özellikle Gökhan Sazdağı’nın arkasına sarktığı pozisyonlarla gayet güçlü bir oyunun ardından soyunma odasına gitti sarı lacivertliler. Djiku’ya birkaç cümle gerekir. İsmail Kartal’ın, adaşının yokluğunda o bölgede bir kumandana ihtiyacı vardı. Hani Krunic’in altını hiç dolduramadığı o rol. Ganalı, bulunduğu bölgeye o kadar hükmeden bir oyun oynadı ki “birkaç maç daha denenir miydi?” soru işaretleriyle sezonu tamamlıyor. (Hürriyet)

"KADIKÖY'DE VAZGEÇENLER TRİBÜNDEYDİ"

Gürcan Bilgiç: Yaklaşan kongre, Ali Koç'un aday olduğunu açıklaması, Aziz Yıldırım'ın adaylığının beklenmesi, Fenerbahçe'den vazgeçirmiş bazılarını. Halbuki "Racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"... Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler... O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "Şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar. (Sabah)

"AKIŞINA BIRAKILAN MAÇ"

Cem Dizdar: Şampiyonluk için ipler zaten ellerinde değildi. Onlar da tadını çıkarmaya çalıştı. Üstüne bir de Kayseri oyundan iyice düşünce rahat rahat istediklerini yapmaya başladılar. Ancak böyle söylediysem yoğun bir baskı anlaşılmasın. Sıradan, gerilimi olmayan, ülke vasatında bir maçtı izlediğimiz. Öyle ki, Galatasaray’dan gelen ikinci gol haberiyle tribün de çekldi maçtan. Yani Fenerbahçe de Kayseri de tribün de akışına bıraktı maçı! Galatasaray’ın son dakika galibiyet golüyle Kadıköy’deki maç da anlamını iyice yitirdi. Artık konu şampiyonluk beklentisini aştı ve Fenerbahçe’de başkanlık düğümüne çevrildi! Aziz Yıldırım başkanlığını açıklarsa -ki kimi kaynaklar çarşamba gününü işaret ediyor- Fenerbahçe için şampiyonluktan daha büyük bir heyecan kuyruğa girmiş olacak... (Fanatik)