Fenerbahçe Beko Partizan'a geçit vermedi: Üst üste 8. galibiyet!

EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 81-78 kazandı.
ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET
Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 8. galibiyetini aldı.
Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.
EuroLeague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek. Partizan ise Dubai'yi ağırlayacak.
Karşılaşmanın çeyrek sonuçları şu şekilde:
1. Çeyrek: 20-20
Devre: 35-39
3. Çeyrek: 57-56