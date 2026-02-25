Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 22:56:00
Fenerbahçe Beko Partizan'a geçit vermedi: Üst üste 8. galibiyet!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Partizan'ı 81-78 mağlup etti.

EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 81-78 kazandı. 

ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 8. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

EuroLeague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek. Partizan ise Dubai'yi ağırlayacak.

Karşılaşmanın çeyrek sonuçları şu şekilde:

1. Çeyrek: 20-20

Devre: 35-39

3. Çeyrek: 57-56

