Fenerbahçe Beko, Prometey'e yenildi

Basketbolda yeni sezon öncesi İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'de Fenerbahçe Beko, ikinci maçında Ukrayna temsilcisi BC Prometey'e 93-89 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00
Fenerbahçe Beko, Prometey'e yenildi
Abone Ol google-news

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey'e 93-89 kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.

Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.

Pınar Cup 2022 cumartesi saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.


fenerbahçe beko Prometey Pınar Cup 2022

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler