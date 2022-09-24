Fenerbahçe Beko, Prometey'e yenildi
Basketbolda yeni sezon öncesi İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'de Fenerbahçe Beko, ikinci maçında Ukrayna temsilcisi BC Prometey'e 93-89 mağlup oldu.
Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey'e 93-89 kaybetti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.
Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.
Pınar Cup 2022 cumartesi saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.
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