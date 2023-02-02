Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:31
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.


fenerbahçe beko ALBA Berlin THY Avrupa Ligi

İlgili Haberler

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor - Beşiktaş maçı için karar verildi!

Sivasspor - Beşiktaş maçı için karar verildi!
Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...

Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...

En Çok Okunan Haberler