Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:38

Güncelleme: 14.03.2024 - 08:38

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 29. haftasında İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Valencia 77-74 kazanmıştı.

MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLERİ

Çok zorlu bir maça çıktıklarını söyleyen Sarunas Jasikevicius: "Valencia, EuroLeague'in en fiziksel ve savunma açısından en iyi takımlarından biri. Öncelikle bu seviyedeki fizikselliğe ve oyuna karşılık vermemiz gerekiyor. Savunmayı çok iyi değiştirebiliyorlar. Guarları ile de birçok seçenekleri var. Zorlu bir maça daha çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galibiyet için iyi bir performans gerektiğini söyleyen Georgios Papagiannis ise şu açıklamalarda bulundu:

"EuroLeague'in bir numarası Real Madrid'e karşı aldığımız iyi bir deplasman galibiyetinin ardından geri dönüyor ve bu mantaliteyle ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Özellikle evimizdeki maçlarda galip gelmek istiyoruz ve bunun için de iyi bir takıma karşı gerçekten iyi bir oyun sergilememiz gerektiğini biliyoruz."