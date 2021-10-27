Fenerbahçe Beko, yarın Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de yarın Olympiakos'a konuk olacak.

AA
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:20
Fenerbahçe Beko, yarın Olympiakos'a konuk olacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.


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