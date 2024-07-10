Fenerbahçe Beko yeni transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko bir yeni ismi daha açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV (1996, 1.93) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
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