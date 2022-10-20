Fenerbahçe Beko yoluna kayıpsız devam ediyor! Fenerbahçe 79-77 Valencia
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Valencia'yı 79-77 mağlup etti. Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 4 maçı da kazandı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, salondan 79-77 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
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