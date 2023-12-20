Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında kendi evinde Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:45
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. hafta maçında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.


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