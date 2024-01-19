Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 19.01.2024 - 09:34

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport'tan yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.

Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Saras Jasikevicius, bu karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koç Jasikevicius'un maç önü görüşleri şu şekilde:

''BURADA OYNAMAK ZOR''

''Zalgiris, antrenör değişikliğinden beri büyük bir enerjiyle oynuyor. Sakatlıktan dönen birçok oyuncuları var ve katkıda bulunmaya hazırlar. Ayrıca, yeni koçun neler istediğini anlayan Edmond Sumner gibi bir oyuncuları var. Tamamen dolu Zalgirio Arena'da oynamak son derece zor. Takımımız için kesinlikle en zor deplasman maçlarından biri. Bu yüzden Zalgiris'in sürekli baskı yapacağı, fiziksel ve zorlu bir maç oynamaya hazır olmamız gerekiyor."

Dyshawn Pierre ise maça dair şunları söyledi:

''GALİBİYETİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ''

"Evimizde oynadığımız maç zorlu geçmişti. Bir galibiyet bile almanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zalgiris, kendi sahasında oynadığında daha tehlikeli. Bu yüzden odaklanıp, geçtiğimiz maçlardaki gibi oynamaya devam edersek oradan iyi bir sonuçla ayrılacağız."

Zalgiris'in İtalyan başantrenörü Andrea Trinchieri, karşılaşmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Zalgiris Kaunas'ta Koç Trinchieri'nin açıklamaları da şu şekilde:

''Öncelikle sözlerime dün yaşanan şok edici olaydan bahsederek başlamak istiyorum. Maalesef Dejan Milojevic hayatını kaybetti, benim de çok yakından tanıdığım harika bir insandı. Yalnızca 46 yaşındaydı, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki basketbol dünyası için çok büyük bir kayıp oldu çünkü Dejan harika bir insandı. Bu yaşta hayatını kaybetmesi hiç adil değil ama hayat böyle bir şey.

''BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK''

Saras evine dönüyor, bizim için büyük bir meydan okuma olacak. Ayrıca bizim için bu büyük bir fırsat çünkü Fenerbahçe, EuroLeague'in en iyi takımlarından biri. Çok iyi oynuyorlar ve maçlar kazanıyorlar. Calathes, Guduric, Wilbekin ve Dorsey gibi çok yetenekli oyuncuların olduğu kaliteli bir kadroları var. Ayrıca farklı tipte uzunlara sahipler. Bazıları atletik, bazıları ise üçlük atabilen profilde uzunlar. Kısa beşlerle ve uzun beşlerle sahada kalabiliyorlar. Sadece basketbol açısından bakarsak yarın kazanma şansımız çok düşük, yine de önümüzdeki mücadele sadece basketbolla alakalı değil. 15 bin kişi bizi desteklemek için salonda olacak, biz de onlar için sınırlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın maça dair en önemli nokta, işler kötü giderken öz güvenimizi yitirmemek olacak. İşlerin bizim için yolunda gitmediği anlar olacak çünkü Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ayrıca Saras'ı çok iyi tanıyorum, takımını maça ne kadar iyi hazırlayacağını biliyorum.

Saras'ın taktiksel açıdan Avrupa'nın en iyi 3-4 koçundan biri olduğuna dair en ufak bir şüphe yok. Zamanında inanılmaz bir oyuncuydu, koçluk kariyerinde ise tam anlamıyla bir işkolik haline geldi. Çalışma disiplini çok yüksek bir koç, zaten çok çalıştığı için şu ana dek elde ettiği başarıları kazandı ve bir koç olarak kendini sürekli geliştirdi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. İki yıl önce bir Playoff serisinde karşılaştık ve o seride inanılmaz beş maç oynandı, her maç birbirinden farklı geçti. Saras'ın hem kişiliğini, hem de koçluğunu çok beğeniyorum.''