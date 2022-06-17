Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim Dimitris Itoudis

17 Haziran 2022 Cuma, 10:54

ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler CSKA Moskova'dan ayrılan Euroleague şampiyonu apoletli Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile ilgileniyor.

Fenerbahçe Beko, takımın başına getirmeyi planladığı Dimitris Itoudis ile birçok konuda anlaşma sağladı. Son ayrıntıların konuşulduğu görüşmelerin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1970 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dimitris Itoudis, 20 yaşında Zagreb 18 Yaş Altı Takımı ile başladığı koçluk kariyerinde daha sonra sırasıyla; KK Zagreb ve PAOK takımlarında asistan koçluk görevinde bulunmuştur.

1996'da bir dönem PAOK'un baş antrenörü olan Itoudis ardından Panionios'ta yine yardımcı koç olmuştur. Philippos Thessaloniki ile MENT'i çalıştıran Dimitris Itoudis, daha sonra 1999-2012 arası Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradoviç'in asistanlığı görevini icra etmiştir.

2013-2014 sezonunda temsilcimiz Banvit'e gelen Yunan koç, 2014'ten bugüne Avrupa devi CSKA Moskova'da görev yapmaktadır. Deneyimli koç, CSKA Moskova ile çok sayıda başarıya ve şampiyonluğa imza atmıştır.