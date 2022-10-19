Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis rüzgarı!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:39

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Dimitris Itoudis ile birlikte sezona hızlı bir giriş yaptı.

Sezonun ilk resmi maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, sahadan 71-62 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırdı. Bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de toplamda 6 maça çıkan Fenerbahçe Beko, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrılarak sezona kayıpsız başladı.

Basketbol Süper Ligi'nde kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 78-72, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 ve evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-71 mağlup ederek lige 3'te 3 ile başlayan son şampiyon, Turkish Airlines EuroLeague'de ise deplasmanda Bayern Münih'i 74-62 ve evinde Maccabi Playtika Tel Aviv'i 86-71, LDLC ASVEL Villeurbanne'yi 84-63 ile geçerek iki kulvarda da firesiz olarak yoluna devam etti.

EUROLEAGUE'DEKİ TÜM GALİBİYETLERDE ÇİFT HANE FARK

Itoudis'in Fenerbahçe Beko'su, Turkish Airlines EuroLeague çıktığı 3 maçta da rakiplerine çift hane fark atmayı başardı. İlk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 12 sayı fark atan sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 15 sayı fark, ASVEL'e ise 21 sayı fark attı.

7 İSİM AYRILDI, 8 İSİM KATILDI

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali'nde Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, bu zafere rağmen sezon başında kabuk değiştirme kararı almıştı. Koç Aleksandar Djordjevic ile yolları ayıran ve Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'i direksiyona geçiren Fenerbahçe Beko, kadronun büyük bölümünde değişikliğe gitti. 7 isim ile yollarını ayıran ve 8 transfer yaparak büyük bir kabuk değişimi yaşayan sarı-lacivertliler, bu kadar köklü bir değişikliğe rağmen sezon başlangıcında oldukça hazır gözüktü.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo, Jan Vesely, Danilo Barthel, Markel Starks, Ahmet Düverioğlu, Jehyve Floyd ve Achille Polonara takımdan ayrılırken, bu oyuncuların yerine Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Tonye Jekiri ve Samet Geyik dahil olmuştu.

1 AY ÖNCE TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından sezona 6'da 6 ile başlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, takımın başına geçeli henüz 1 ay oldu. Yaz aylarında EuroBasket 2022'de mücadele eden Yunanistan Milli Takımı'nın başında yer alan Itoudis, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına 18 Eylül'de çıkmıştı. 1 ay gibi kısa bir sürede hem camiaya ayak uyduran hem de takımına oyun anlayışını adapte eden Itoudis, bu anlamda da büyük alkış topladı.

BJELICA FORMA GİYEMEDİ

Sarı-lacivertli ekibin 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı bu dönemde, sezonun en önemli transferlerinden olan Nemanja Bjelica, sakatlığından dolayı süre alamadı. 34 yaşındaki Sırp uzundan hiç faydalanamamasına rağmen zorlu maç takviminde firesiz olarak yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde, bu durum da yönetimin ve taraftarların Yunan başantrenöre güvenini artıran etkenlerden birisi oldu.

"FENERBAHÇE FORMASINI GİYEN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

ASVEL galibiyetinin ardından takımla ve oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dimitris Itoudis, sarı-lacivertli takımın formasını giyen herkesin sahada elinden geleni yapmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Bazı eksiklerimiz var ama neredeyse tam kadroyuz. Gelişim gösteriyoruz. Zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz birbirimize yardımcı olmak için buradayız. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Takımım rakiplere kolay hiçbir şeyin iznini vermeyecek. Verdiğimiz söz buydu. Harika bir organizasyon için oynuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe formasını giyen herkes sahaya çıkacak ve elinden geleni yapacak. Fenerbahçe taraftarları her yerde ve bu salon muhtemelen sürekli kapalı gişe olacak. Sinerji çok önemli. Sahada olduğumuz zaman kendimizi unutmalı ve özelliklerimizi takımın iyiliği için kullanmalıyız. Benim oyuncularım da bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.