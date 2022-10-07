Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'ten taraftara büyük övgü!
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Bayern Münih galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Itoudis, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız harikaydı. Sanki evimizde oynuyor gibiydik" dedi.
THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Bayern Münih'i 74-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis karşılaşmayı değerlendirdi.
Yunan koç, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız harikaydı. Sanki evimizde oynuyor gibiydik. Bu inanılmaz" dedi.
Itoudis, ayrıca, "Maçın kilit noktası savunmamızdı. Savunmamız sayesinde onları 19 top kaybına zorladık. Bayern Münih çok iyi bir hücum takımı, birçok setleri ve hücum silahları var. Onları top kayıplarına zorlamamız ve savunmadaki tutkumuz maçın kilit noktasıydı" sözlerini kullandı.
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