Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko: 92-88

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Virtus Segafredo Bologna'ya deplasmanda 92-88 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:06
Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko: 92-88
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 16’ncı haftasında Virtus Bologna’ya deplasmanda 92-88 yenilerek 6'ncı mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Johnathan Motley kaydettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Ev sahibi ekipte ise Marco Belinelli 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı. 

SALON: Virtus Segafredo 

HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Fernando Rocha, Elias Koromilas

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 13, Lundberg, Weems 12, Shengelia 11, Jaiteh 14, Teodosic 9, Belinelli 18, Mickey 11, Bako 2, Pajola 2

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 12, Pierre 7, Hayes-Davis 2, Antetokounmpo 8, Motley 26, Guduric 11, Booker 7, Biberovic, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3

1’İNCİ PERİYOT: 23-25

İLK YARI: 46-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

5 FAUL: 39.55 Booker (Fenerbahçe Beko)


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