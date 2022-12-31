Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko: 92-88
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Virtus Segafredo Bologna'ya deplasmanda 92-88 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 16’ncı haftasında Virtus Bologna’ya deplasmanda 92-88 yenilerek 6'ncı mağlubiyetini aldı.
Sarı-lacivertli ekipte Johnathan Motley kaydettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Ev sahibi ekipte ise Marco Belinelli 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
SALON: Virtus Segafredo
HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Fernando Rocha, Elias Koromilas
VIRTUS BOLOGNA: Mannion 13, Lundberg, Weems 12, Shengelia 11, Jaiteh 14, Teodosic 9, Belinelli 18, Mickey 11, Bako 2, Pajola 2
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 12, Pierre 7, Hayes-Davis 2, Antetokounmpo 8, Motley 26, Guduric 11, Booker 7, Biberovic, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3
1’İNCİ PERİYOT: 23-25
İLK YARI: 46-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-68
5 FAUL: 39.55 Booker (Fenerbahçe Beko)
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