Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yol ayrımına gidildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de yol ayrımı... Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko’ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
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