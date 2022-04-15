Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yollar ayrıldı

15 Nisan 2022 Cuma, 17:25

Fenerbahçe'de yol ayrımı... Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko’ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."