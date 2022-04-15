Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yol ayrımına gidildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 17:25
Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de yol ayrımı... Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko’ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler